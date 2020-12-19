عام / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1442/5/4 هـ الموافق 2020/12/19 م واس
المدينة المنورة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .
وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - المهد ، تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء .
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