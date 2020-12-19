القاهرة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لعدد من مشروعات الطرق والكباري والمحاور الجديدة لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي الراهن للإنشاءات، وتأكيده ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال طبقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية.وأبرزت اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ناقش الترتيبات اللأزمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 من الشهر الجاري وآلية اختيار السلطة التنفيذية، مشيرة إلى إعلان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عن التوصل لتشكيل اللجنة القانونية للملتقى.وسلطت صحف القاهرة الضوء على الاشتباكات التي اندلعت بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة في ريف الرقة الشمالي.وأشارت إلى الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي بعد غد، لمناقشة قضية الصحراء المغربية بطلب من ألمانيا بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة المغرب على الإقليم.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن مقتل 15 شخص وإصابة 20 أخرين في انفجار وقع في تجمع ديني وسط أفغانستان.‏ // انتهى //09:13ت م0016