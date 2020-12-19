بيروت 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمساعي التي تجريها الأطراف المعنية للخروج من أزمة تشكيل الحكومة في ظل تنامي المخاوف من كارثة اقتصادية واجتماعية تهدد البلاد.وفي آخر التطورات التي تشهدها الساحة السورية نقلت عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفيري تأكيده أن النظام السوري مستمر في إطالة أمد النزاع وبشن حرب وحشية ضد الشعب السوري.ولفتت صحف بيروت الانتباه إلى إدانة وزارة الخارجية الأردنية تبني الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية لقانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.وأخبرت عن تمكن قوات الأمن التونسية من اعتقال عنصر إرهابي موال لتنظيم داعش الإرهابي كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية نوعية.وأخبرت صحف لبنان عن رصد الجيش الأثيوبي جائزة مالية لكل من يدلي بمعلومات عن قادة جبهة تيغراي الذين اختفوا بعد دخول قوات الجيش عاصمة الإقليم ميكلي شمالي البلاد.// انتهى //10:19ت م0018