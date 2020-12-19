القاهرة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسخسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 5ر4 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 7ر645 مليار جنيه.وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ هبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10844.58 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.28% مسجلاً 2066.41 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 1.29% لينهي التعاملات عند مستوى 3001.37 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 14.1 مليار جنيه من خلال تداول 2.838 مليار ورقة منفذة على 227 ألف عملية.// انتهى //10:21ت م0019