الخرطوم 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم، الضوء على احتفال السودانيين بالذكرى الثانية لثورة 19 ديسمبر.وأشارت إلى توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية وغذائية متنوعة للمتضررين من السيول والفيضانات في ولاية كسلا شرق السودان.ونشرت صحف الخرطوم إعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر، مؤكدةً أن اللغم المكتشف جنوب البحر الأحمر هو إيراني الصنع من طراز صدف.ولفتت الانتباه إلى أن نحو 400 ألف ليبي يحتاجون مساعدات غذائية عاجلة بسبب الأزمات المتلاحقة، مشيرة إلى تفاقم تدفق اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى النازحين جراء الصراعات المسلحة على الوضع الغذائي في البلاد.وأخبرت عن مقتل 15 شخصًا أمس جميعهم أطفال وأصيب 20 آخرون بجروح بانفجار في مدينة "غزنة" شرق أفغانستان.وسلطت صحف السبت الضوء على اعتقال السلطات الأمنية التونسية أمس، اعتقال عنصر إرهابي موال لتنظيم "داعش" الإرهابي كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في البلاد.وتناولت مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا في هجوم انتحاري بمدينة "جالكايو" الصومالية، أمس.وسلطت صحف السودان الضوء على توفير مبادرة بقيادة الأمم المتحدة لمشاركة لقاحات كورونا بشكل عادل بين الدول الفقيرة والغنية ما يقرب من ملياري جرعة، حسبما أعلن شركاء في المشروع.// انتهى //12:20ت م0026