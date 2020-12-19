رام الله 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 21 وفاة، و2170 إصابة جديدة بالفيروس و1791 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المسيرات السلمية المنددة بالاستيطان في مناطق عدة بمحافظات الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وأولت صحف رام الله اهتمامًا بانتخاب دولة فلسطين بالإجماع، أمس، عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال اجتماعات جمعية الدول الأعضاء في المحكمة، المنعقدة في نيويورك، بعد لاهاي.ونشرت صحف السبت إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية لقانون تسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، المقدم بشكل مشترك من قبل حزبي "يمينة" و"الليكود".// انتهى //12:25ت م0028