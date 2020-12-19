موسكو 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسسجلت روسيا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، 28209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأفاد مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا في بيان اليوم أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 2819429 حالة، فيما سُجّل 585 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 50347 حالة،مضيفًا أنه سجّل 26109 حالات تعافٍ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2254742 حالة.// انتهى //12:30ت م0029