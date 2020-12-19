تونس 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على إيقاف قوات الأمن التونسية عنصرًا إرهابيًا تابعًا لتنظيم " داعش" الإرهابي، كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية نوعية في تونس وحجز كمية من المواد الأولية لصنع المتفجرات وأجهزة إلكترونية مختلفة، موردة فحوى بيان وزارة الداخلية التونسية بهذا الشأن.وأخبرت عن استضافة تونس الثلاثاء القادم، فعاليات دورة استثنائية لمؤتمر الإسكان العربي السادس، عبر أحدث تقنيات التناظر المرئي المباشر، موضوعها " إستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها "، بمشاركة وزراء الإسكان العرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب باحثين ومختصين في هذا المجال .وتابعت صحف السبت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي بدء أمس الأول عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف استكمال المناقشات حول التوافق على آليات الترشح واختيار السلطة التنفيذية، بمشاركة المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز، والذي ناقش آلية التصويت لترشيح واختيار المجلس الرئاسي واختيار الحكومة ومستجدات اللجنة الاستشارية واللجنة القانونية التي تعتزم البعثة الأممية تشكيلها.وتطرقت صحف تونس إلى تأكيد وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيزي، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، لافتًا النظر إلى أنه في العينات المأخوذة من الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة، يكون الحمل الفيروسي أعلى منه في المرضى المصابين بسلالات أخرى من فيروس كورونا، وهو ما يمكن أن يتسبب في انتشار العدوى بسرعة أكبر.// انتهى //13:04ت م0034