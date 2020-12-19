الجزائر 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واستحدثت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم عن اتفاق الرئيسين الجزائري والتونسي على عقد قمة بينهما قريبًا، بعد عودة الرئيس عبد المجيد تبون من رحلته العلاجية بألمانيا، وذلك لبحث الارتقاء بالتعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأشارت إلى تأكيد رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، حرص الحكومة على تطوير اللغة العربية واستخدامها في الإدارات والهيئات الرسمية لتكون همزة وصل بين تحصيل المعرفة ونقل التقنية.وواصلت رصد الوضع الوبائي في الجزائر، مشيرة إلى إعلان وزارة الصحة أمس تسجيل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وَفَيَات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 94371 حالة وعدد الوَفَيَات إلى 2647 وفاة بينما وصل عدد المتعافين إلى 62547 متعافيًا.وأخبرت صحف السبت عن إعلان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون، وفاة 3174 مهاجرا على الأقل خلال عام 2020م بحثًا عن مناطق استقرار وعيش أكثر أمنًا، مقارنة بـ 5327 في عام 2019م.// انتهى //13:06ت م0035