الخرطوم 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسبدأ رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم زيارةً إلى جيبوتي لترؤس وفد بلاده، في أعمال الدورة الاستثنائية الـ 38 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية "الإيقاد" والتي ستنعقد يوم غد بجيبوتي.وستناقش القمة تطورات الأوضاع في إقليم الإيقاد وتأثير جائحة كورونا في موجتها الثانية واستجابة الدول الأعضاء لها.// انتهى //13:06ت م0036