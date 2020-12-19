بغداد 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تركيا.وعرجت على ظاهرة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في أسواق تبادل العملات في العراق، مشيرة إلى المناقشات التي أجرتها اللجنتان البرلمانيتان "المالية والاقتصاد وشؤون الاستثمار" مع محافظ البنك المركزي للبحث عن أسباب هذا الارتفاع وسبل إيجاد حلول سريعة له، منوهة بإعلان البنك المركزي استعداده لإطلاق حزمة من الإجراءات لإعادة التوازن إلى سعر الصرف خلال العام 2021موتطرقت صحف بغداد إلى الشأن الوبائي مبرزة إعلان وزارة الصحة اقتراب العراق من الاتفاق مع شركة "فايزر" لاستيراد لقاح كورونا، بواقع مليون و500 ألف جرعة كمرحلة أولى.وتناولت مشروع قانون شركة النفط الوطنية المعروض للمرة الثانية على جدول أعمال مجلس النواب لمناقشته والتصويت، مشيرة إلى أن القانون قد يدفع باتجاه إعادة التفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية الأجنبية.وأخبرت صحف العراق عن اعتزام وزارة الكهرباء إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية قريبًا، منوهة بأسباب تراجع تجهيز الكهرباء في الفترة الماضية.// انتهى //13:09ت م0037