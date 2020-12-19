جدة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واساستنكرت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي على تجمع لقراءة القرآن الكريم في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان الإسلامية، مما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا بينهم أطفال.وأكدت المنظمة مجدداً موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال الإرهاب والعنف والغلو مهما كانت الأسباب والدوافع.وقدمت منظمة التعاون الإسلامي صادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة شعب أفغانستان، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.// انتهى //13:24ت م0038