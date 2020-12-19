الجبيل 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل أمس، ثالث سباقاته للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط ١٦٠٠ متر جاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول المخصص حصن وأفراس لم تربح ٣ سنوات فأكثر بمسافة ١٦٠٠م، فاز بالمركز الأول الحصان "ثنيان العز" لإسطبل هندي علي المطيري، وفي الشوط الثاني المخصص حصن وأفراس ربحت من (١-٣)، ومسافة ١٦٠٠م، فاز بالمركز الأول الحصان "لصيف" لإسطبل فارس هادي آل شنيف، فيما جاءت نتائج الشوط الثالث مفتوح حصن وأفراس عمر ٣ سنوات ومسافة ١٦٠٠ متر، فاز بالمركز الأول الحصان "ربما" لإسطبل أحمد محمد الزاهر، أما الشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس ٣ سنوات فأكثر بمسافة ١٦٠٠ م، فاز بالمركز الأول الجواد "سرهج" لإسطبل طارق محمد الدقيلان.وفي الشوط الخامس، الذي جاء بمسافة ١٦٠٠ م حقق الجواد "سيف برزان" لإسطبل طارق محمد الدقيلان، المركز الأول وفاز بكأس دعم نادي سباقات الخيل.//انتهى //13:30ت م0039