المكلا 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية الرابعة لأمراض وجراحة القلب في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.وجرى خلال الحملة التي شارك فيها 12 استشاريًّا وإخصائيًّا في جراحة القلب إجراء 133 عملية جراحية، منها 19 جراحة قلب مفتوح و 144 قسطرة قلبية، تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.وتأتي هذه الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.//انتهى//15:15ت م0048