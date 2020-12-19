القاهرة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأدان مفتي مصر الدكتور شوقي علام الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا دينيًّا بوسط أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال، كانوا يحضرون تجمعًا لتلاوة القرآن الكريم .وشدد الدكتور شوقي علام في بيان له اليوم على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة .ودعا المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب، ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن الطائفية، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.وأكد أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية لأماكن تحفيظ القرآن الكريم وتلقي العلم وللأبرياء في العالم يعكس الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان .// انتهى //15:19ت م0049