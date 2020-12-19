مقديشو 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 8 أطنان و800 كيلو غرام من التمور للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة في مستشفى مرتيني بمديرية حمرويني بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 6,600 فرد بواقع 1,100 أسرة.وأكد مدير المشاريع بالبعثة الإقليمية بمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال الدكتور أحمد فارح موسى أن هذا اليوم هو اليوم الثالث من مشروع توزيع التمور في إقليم بنادر بالعاصمة مقديشو ، وقد كان التوزيع في مديرية حمرويني على 1,100 أسرة والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين، وقد أسهمت هذه المساعدات في تخفيف الاحتياج الإنساني لهم، متقدما بجزيل الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة على إيصال هذه المساعدات لمستحقيها.ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 300 طن من التمور على المحتاجين واللاجئين في الصومال.//انتهى//15:25ت م0050