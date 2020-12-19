رام الله 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 25 وفاة و1750 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2019 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.4%، ونسبة الوَفَيَات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 128 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 35 شخصًا على أجهزة التنفس الاصطناعي .// انتهى //15:26ت م0051