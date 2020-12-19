الرياض 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسحقق بندر بن صحن بن شويه المركز الأول في فئة كأس النادي (إنتاج) لون الشعل اليوم، ضمن النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.وكانت الإثارة حاضرة اليوم في ختام منافسات كأس النادي (إنتاج)، التي تأهل فيها عشرة سعوديين، وثلاثة كويتيين، حيث حقق ابن شويه الكأس بعد منافسة قوية مع حامل اللقب في النسخة الماضية خالد بن سعود بن حثلين، الذي تراجع للمركز الثاني، فيما خطف الكويتي رفاعي بن علوش العجمي المركز الثالث، وحل عارف بن عبدالهادي الشمري في المركز الرابع، وعبدالله بن مناحي العجمي في المركز الخامس.وأحرز جفران بن فراج السبيعي المركز السادس، وحل بصيص بن فهد العجمي سابعاً، وحمد بن جفران السبيعي "ثامناً" ، ومشعل بن ضيدان العجمي في المركز التاسع، وعبدالله بن علي السبيعي "عاشراً" .// انتهى //15:26ت م0052