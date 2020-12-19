أبها 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأسفرت الجولات التفتيشية المكثفة التي نفذتها أمانة منطقة عسير والبلديات الـ ٣٣ التابعة لها منذ بداية الأسبوع الماضي على مواقع تقديم الوجبات الغذائية عن زيارة ١٩٣٨ مطعمًا، وصل عدد المطابق منها للأنظمة ٩٧٨ مطعمًا، و٩٦٠ مطعمًا ضبطت عليها ملاحظات وطبقت بحقها الأنظمة ، حيث وصل عدد الغرامات المعتمدة إلى ٩٦٠، وإغلاق ١٧٥ منشأة مُخالفةً، إضافة إلى سحب عينات وكميات لتحليلها في مختبر الأمانة وصلت إلى ٢٤٣ عينةً مختلفةً.وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الرقابية صادرت ١١٨١ لترًا من المواد التالفة أو التي تعرضت لسوء الحفظ والتخزين، إلى جانب مصادرة ٢٨٤٥ كجم من المواد العذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، كما رصدت مخالفات تتعلق بسوء النظافة العامة في المنشأة أو العاملين بها.// انتهى //15:28ت م0054