شبوة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020، (430) حقيبة شتوية للمحتاجين في مديرية بيحان بمحافظة شبوة ، تشتمل على 860 مِعْطفًا كبيرًا ، و860 مِعْطفًا صغيرًا ، و860 كنزة كبيرة، و860 كنزة صغيرة، و860 بطانية كبيرة، و860 بطانية صغيرة، استفاد منها 430 أسرة.ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراءَ الأزمة الإنسانية التي يمرون بها .//انتهى//15:29ت م0055