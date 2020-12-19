إسلام آباد 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,367 حقيبة شتوية لمناطق مختلفة بجمهورية باكستان الإسلامية.وتم أمس توزيع 329 حقيبة شتوية في قرية تشاوجا بمنطقة شانقلا التابعة لإقليم خيبر بختون خوا، استفاد منها 1,974 فردا، و400 حقيبة شتوية في قرية مته بمنطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختون خوا، استفاد منها 2,400 فرد، و 638 حقيبة شتوية في قرية قرم ششمة وشيكوتي بمنطقة شترال التابعة لإقليم خيبر بختون خوا، استفاد منها 3,828 فردا.ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجا في باكستان.//انتهى//15:36ت م0057