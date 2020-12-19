باماكو 4 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الحكومة المالية فرض حالة الطوارئ الصحية لمدة عشرة أيام، عبر كامل الأراضي الوطنية.وأفادت " وكالة الأنباء المالية " اليوم أن هذا القرار الذي جاء عقب اجتماع لمجلس وزرائها يهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد التي تشهد تصاعدا في البلاد .يذكر أن إصابات كورونا في ، مالي ، بلغت 6120 حالة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي ، إضافة إلى 215 وفاة .// انتهى //15:38ت م0058