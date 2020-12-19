عام / الحكومة المالية تفرض حالة الطوارئ الصحية لمدة 10 أيام
السبت 1442/5/4 هـ الموافق 2020/12/19 م واس
باماكو 4 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس
أعلنت الحكومة المالية فرض حالة الطوارئ الصحية لمدة عشرة أيام، عبر كامل الأراضي الوطنية.
وأفادت " وكالة الأنباء المالية " اليوم أن هذا القرار الذي جاء عقب اجتماع لمجلس وزرائها يهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد التي تشهد تصاعدا في البلاد .
يذكر أن إصابات كورونا في ، مالي ، بلغت 6120 حالة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي ، إضافة إلى 215 وفاة .
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