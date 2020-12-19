ظهران الجنوب 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأودعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلة بإدارة خدمات الطلاب والطالبات ، مبلغ"2,717,300 "ريال في حسابات الطلاب والطالبات المستحقين للإعانة.وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي، أن المكافآت والإعانات المستحقة للطلاب والطالبات، هي لشهر ربيع الثاني من العام الحالي 1442، وتشمل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية, موضحاً أن المبالغ أُودعت في حسابات أولياء الأمور.// انتهى //15:40ت م0060