جدة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسشدد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل خلال لقائه بمعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وقيادات الأمانة في مستهل زيارته للمحافظة على بذل المزيد من العمل والجهد والتطوير الدائم تماشيا مع تطلعات القيادة الرشيدة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية الشاملة بالمملكة والتي تصب في خدمة المواطنين والمقيمين.من جانبه استعرض أمين جدة اثناء اللقاء التنظيم الإداري والإيرادات المتحققة وأهم المشروعات الاستثمارية التي أبرمتها الأمانة مؤخراً وأهم الفرص التي طرحتها الأمانة وكذلك الفرص التي تنوي طرحها.كما اطلع التركي معاليه عن آخر ما أنجز في مشروعات تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية، و المشروعات التنموية التي تنفذها الأمانة، بالإضافة إلى خطة الأمانة في معالجة مشكلة التشوه البصري والجهود المنفذة في هذا الصدد والتحديات التي تواجه الأمانة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، واحتياجات تطوير مخططات المنح.بعد ذلك التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس المجلس البلدي ونائبه وجرى مناقشة سير العمل في مشروعات تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية وسفلتة مخططات المنح.كما اجتمع معاليه بمقر الأمانة برجال الأعمال والمستثمرين وناقش أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار واستمع إلى وجهات نظر المستثمرين في ذلك، وتناول اللقاء كذلك جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحسين بيئة الاستثمار، وسعيها لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال توفير البيئة المناسبة للمستثمر.عقب ذلك تفقد الحقيل، مركز التحكم والمراقبة في الأمانة واستمع إلى شرح مفصل لما يحتويه المركز من أنظمة وتطبيقات تقنية لتفعيل المراقبة من خلال كاميرات الرصد وأجهزة التحكم المتطورة.ثم توجه معاليه إلى منطقة جدة التاريخية وتجول في فيها واستمع إلى عرض عن برنامج مشروع جدة التاريخية، وقام كذلك بزيارة موقع مشروع تطوير بحيرة الأربعين، ومشروع محطة السلام لتصريف مياه الأمطار بالكورنيش الأوسط. وتفقد مشروعي نفق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز تقاطع طريق المدينة و جسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد.// انتهى //15:45ت م0062