القاهرة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيراه الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، بالقاهرة اليوم اجتماعاً تشاورياً ثلاثياً.وتناول الاجتماع القضية الفلسطينية وتطوراتها وأبرز القضايا محل الاهتمام المُشترك .ويهدف الاجتماع الثلاثي إلى التأكيد على محورية ومركزية القضية الفلسطينية وبحث سبل إعادة إحياء مسار المفاوضات وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .// انتهى //16:06ت م0066