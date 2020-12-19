سياسي / بدء الاجتماع التشاوري الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني
السبت 1442/5/4 هـ الموافق 2020/12/19 م واس
القاهرة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس
عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيراه الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، بالقاهرة اليوم اجتماعاً تشاورياً ثلاثياً.
وتناول الاجتماع القضية الفلسطينية وتطوراتها وأبرز القضايا محل الاهتمام المُشترك .
ويهدف الاجتماع الثلاثي إلى التأكيد على محورية ومركزية القضية الفلسطينية وبحث سبل إعادة إحياء مسار المفاوضات وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
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16:06ت م
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