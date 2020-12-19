بغداد 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 583118 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12680, فيما تم تسجيل 1914 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 519005 حالات, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 51433, منهم 184 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:17ت م0069