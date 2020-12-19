إسلام آباد 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسعقد وكيل وزارة الخارجية الباكستانية سهيل محمود، ونائب وزير خارجية أذربيجان رامز حسنوف الاجتماع الافتراض الثاني للمشاورات السياسية التي تعقد بين وفدي البلدين .وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، أن الجانبان اتفقا خلال الاجتماع على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة خاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والدفاع والتعليم والثقافة ، إضافة إلى دعم كل منهما للآخر في القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل العالمية والإقليمية.// انتهى //17:18ت م0070