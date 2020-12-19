سياسي / باكستان وأذربيجان تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة
السبت 1442/5/4 هـ الموافق 2020/12/19 م واس
إسلام آباد 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس
عقد وكيل وزارة الخارجية الباكستانية سهيل محمود، ونائب وزير خارجية أذربيجان رامز حسنوف الاجتماع الافتراض الثاني للمشاورات السياسية التي تعقد بين وفدي البلدين .
وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، أن الجانبان اتفقا خلال الاجتماع على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة خاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والدفاع والتعليم والثقافة ، إضافة إلى دعم كل منهما للآخر في القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل العالمية والإقليمية.
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17:18ت م
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