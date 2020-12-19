إسلام آباد 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 3179 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 454673 حالة، منها 40922 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 4649 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 404501 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 86 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9250 حالة وفاة.// انتهى //17:19ت م0071