الرياض 4 ربيع جمادى الأولى 1442هـ الموافق 19 ديسمبر 2020م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي ـ رحمه الله ـ .وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنا لله وإنا إليه راجعون".// انتهى //17:38ت م0072