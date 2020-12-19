العيساوية 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واساستهل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف جولته التفقدية لمحافظات المنطقة اليوم بزيارته لقطاع حرس الحدود بالعيساوية التابع لمنطقة الجوف، المحاذي لحدود المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة .وفور وصول سموه القطاع كان في استقباله قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء محمد بن علي الخنيني ، وقائد قطاع العيساوية العقيد حمود بن عباس البقمي ، حيث عُزف السلام الملكي .ثم ألقى سمو أمير الجوف كلمة نقل من خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – وشكرهم لجميع منسوبي حرس الحدود ، معرباً سموه عن فخر واعتزاز الوطن برجال حرس الحدود وما يقدمونه من جهود وتضحيات لحماية هذا الوطن، وحرصهم الدائم على حفظ الأمن ووقوفهم درعاً حصيناً في وجه كل من تسول له نفسه التعدي على حرمة وطننا الغالي .كما عبر سمو أمير منطقة الجوف عن سعادته بلقاء إخوانه ضباط وأفراد حرس الحدود بالمنطقة ، متمنياً للجميع التوفيق في ظل ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من دعم لجميع القطاعات العسكرية .//انتهى//17:39ت م0074