سكاكا 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واساعتمد رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع المشاريع البحثية التي أعلنتها عمادة البحث العلمي بدورتها الثامنة والبالغ عددها 161 مشروعاً بحثياً والموافقة على دعمها بقيمة 2 مليون ريال.وأوضح عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالسلام الخالدي أن ذلك يأتي استكمالاً لمسيرة البحث العلمي بالجامعة وتحقيقاً للأهداف الإستراتيجية البحثية التي وضعتها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للنهوض بمستوى البحث العلمي ، مبينا أن المشاريع موزعة على مسار أبحاث الطاقة المتجددة بعدد 28 بحثاً ، مسار أبحاث الزيتون بعدد 18 بحثاً ، مسار أبحاث معالجة المياه وتنقيتها بعدد 10 أبحاث ، مسار الأبحاث الطبية بعدد 75 بحثاً ، مسار أبحاث خدمة الجامعة وتنمية المجتمع بعدد 30 بحثاً.// انتهى //17:42ت م0076