جدة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واستشارك المنظمة العربية للسياحة في الدورة 27 للمكتب التنفيذي والدورة 23 للمجلس الوزاري العربي للسياحة يومي 22 و23 ديسمبر 2020م بمملكة البحرين بمناسبة اختيار مدينة "المنامة" عاصمة السياحة العربية لعام 2020.وأوضح معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بأن هذه الدورة تأتي "افتراضياً " بسبب جائحة كورونا كوفيد 19 وسترأس البحرين المجلس الوزاري العربي للسياحة لهذه الدورة بجانب رئاستها للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين زايد بن راشد الزيانيوستقدم المنظمة خلال الاجتماع تقرير عن أعمالها في ظل جائحة كورونا وتأثيرها على صناعة السياحة وما قامت به من جهود في تأهيل العاملين في قطاع السياحة العربية من خلال تقديم منح تدريبية عن طريق الأونلاين بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز من خلال دعم شركاؤها من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة أجفند حيث بلغ عدد المتدربين من كافة الدول العربية أكثر من 7500 متدرب خلال أقل من 4 أشهر.وأضاف آل فهيد بأنه سيتم مناقشة دعم قطاع السياحة في دولة فلسطين، ومقترح عقد مؤتمر وزاري سياحي عربي - صيني وإنشاء آلية للتعاون العربي الصيني، ومقترح عقد اجتماع مشترك لوزراء السياحة ووزراء الداخلية في الدول العربية ،و سيناقش جدول الأعمال إقامة ملتقى اقتصادي عربي سياحي على هامش اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة، وإنشاء مجلس استشاري للسياحة الميسرة.الجدير بالذكر بأن المنظمة أصدرت عدة توصيات حال انتهاء جائحة كورونا لتنمية وتطوير السياحة العربية تتمثل في وضع تصور لإنشاء صندوق عربي للتنمية السياحية ، والاستفادة من اتفاقية المنظمة مع المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الدولية ، وتقديم خدمات بوليصة تأمين السفر مع تغطية فيروس كورونا ،وبطاقة السائح العربي الائتمانية ، والاستفادة من خدمات مركز التحكيم بالمنظمة الذي يعمل على حل جميع القضايا السياحية وإقامة موقع افتراضى على شبكة الإنترنت ، إضافة إلى عدد من التوصيات التي أعدت بين الاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للسياحة لإعادة إطلاق وانعاش قطاع السياحة والسفر في العالم العربي إضافةً إلى المعايير المحدثة لاختيار عاصمة السياحة العربية بعد إضافة بندين مهمين هما الأمن السياحي والسلامة الصحية.//انتهى//18:30ت م0084