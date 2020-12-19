بيروت 04 جمادى الاولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 616.53 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 83 ألفًا و551 سهما، بقيمة بقيمة 1.01 مليون دولار أمريكي ، مقابل 238 ألفاً و92 سهماً، بقيمة بقيمة 1.02 مليون دولار أمريكي تداول الأسبوع الماضي.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في السوق إلى 6.32 مليارات دولار، بارتفاع من 6.27 مليارات دولار الأسبوع الماضي.// انتهى //18:32ت م0085