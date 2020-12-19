الرياض 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأكَّد عدد من المشاركين في ختام منافسات كأس النادي (إنتاج) لون الشعل اليوم، أنَّ المنافسة كانت قوية ومثيرة كحال بقية المنافسات في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يُقام خلال الفترة من 1 ديسمبر الحالي إلى 14 يناير المقبل.وأبدى بندر بن صحن بن شويه سعادته الغامرة بالحصول على المركز الأول، مؤكِّدًا أنَّه دخل من أجل الفوز، بعد أن استعدَّ جيدًا خلال الفترة الماضية، مقدِّمًا شكره وتقديره لنادي الإبل على الجهود الكبيرة التي يبذلها لخدمة أهل الإبل.من جانبه أوضح خالد بن سعود بن حثلين "صاحب المركز الثاني " أنَّ كأس النادي لون الشعل من أصعب المنافسات، وقال: "حققنا المركز الأول في النسخة السابقة، وحققنا اليوم المركز الثاني رغم استعدادنا الجيد، ونطمح لتحقيق المزيد من المراكز المتقدِّمة في النسخة الحالية".وأضاف: "تردَّدت عندما بدأت في العزل، لدينا 150 فردية وجميعها نسق واحد، وسأكون موجودًا في فئة الـ40 شعل".بدوره قدَّم عبدالله بن مناحي العجمي (الحاصل على المركز الخامس) شكره لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، على قرار السماح بدخول أشواط التلاد بنفس المنقية المشاركة في أي فئة أخرى، مؤكِّدًا أنَّ هذا القرار يساهم في رفع رتم التحدي للمنافسة .// انتهى //18:44ت م0086