الرياض 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأقيمت أمس الجمعة بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت " تحكم "،بتواجد 52 مشاركاً تنافسوا في ٤ فئات .وتوج رئيس " تحكم " سعود الفغم ورئيس بلدية القصب دغيشم الدغيشم ورئيس مركز القصب سعد القاسم الفائزين في البطولة التي أقيمت في موقع الرياضات اللاسلكية بالقصب ، حيث جاءت كالتالي :- فئة طائرات الجت النفاثة‏ الأول: سعيد العمري‏ الثاني: حمد الرفدانالثالث : أحمد العنزي- فئة طائرات الـ 3D المجنحةالأول : أيمن الحميضي‏الثاني : ياسر الظاهريالثالث عمران النقبي " إماراتي "- فئة السيارات اللاسلكية "بنزين"الأول : محمد الخضير‏الثاني: منير العيسى‏الثالث : محمد العودة- فئة السيارات اللاسلكية "كهرباء"‏الأول : مهدي العيسى‏الثاني : عبدالحكيم المهنا‏الثالث : ناصر الشايع// انتهى //18:44ت م0087