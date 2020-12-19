رياضي / تتويج الفائزين في بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية
السبت 1442/5/4 هـ الموافق 2020/12/19 م واس
الرياض 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس
أقيمت أمس الجمعة بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت " تحكم "،بتواجد 52 مشاركاً تنافسوا في ٤ فئات .
وتوج رئيس " تحكم " سعود الفغم ورئيس بلدية القصب دغيشم الدغيشم ورئيس مركز القصب سعد القاسم الفائزين في البطولة التي أقيمت في موقع الرياضات اللاسلكية بالقصب ، حيث جاءت كالتالي :
- فئة طائرات الجت النفاثة
الأول: سعيد العمري
الثاني: حمد الرفدان
الثالث : أحمد العنزي
- فئة طائرات الـ 3D المجنحة
الأول : أيمن الحميضي
الثاني : ياسر الظاهري
الثالث عمران النقبي " إماراتي "
- فئة السيارات اللاسلكية "بنزين"
الأول : محمد الخضير
الثاني: منير العيسى
الثالث : محمد العودة
- فئة السيارات اللاسلكية "كهرباء"
الأول : مهدي العيسى
الثاني : عبدالحكيم المهنا
الثالث : ناصر الشايع
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