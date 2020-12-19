القاهرة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمرار جهود بلاده الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة المقبلة لإعادة تنشيط مفاوضات السلام بين الطرفين، وذلك بالتوازي مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم مع كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له : إن اللقاء تناول مستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية، كما شهد توافقًا حول مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين جميع الأطراف إزاء مختلف الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لاسيما فيما يتعلق بالعودة إلى مسار المفاوضات الثنائية، وكذا متابعة الخطوات القادمة على صعيد توحيد الصف الفلسطيني.وأشار راضي إلى أن المسؤولَين الأردني والفلسطيني أعربا عن تقديرهما لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدّرة في دعم القضية الفلسطينية، إلى جانب جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية.// انتهى //18:49ت م0089