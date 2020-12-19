رياضي / أولسان هيونداي الكوري الجنوبي يتوج بدوري أبطال آسيا على حساب بيرسيبوليس الإيراني
السبت 1442/5/4 هـ الموافق 2020/12/19 م واس
الرياض 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس
توج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقب بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم, بفوزه في النهائي الذي أقيم على أرضية ملعب الجنوب في قطر على بيرسيبوليس الإيراني بنتيجة 2-1.
وافتتح الفريق الإيراني باب التسجيل عن طريق اللاعب مهدي عبدي في الدقيقة الـ45, فيما سجل هدفي أولسان اللاعب البرازيلي جونيور نيغراو في الدقائق 45, 55.
// انتهى //
19:02ت م
0090