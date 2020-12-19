الرياض 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واستوج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقب بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم, بفوزه في النهائي الذي أقيم على أرضية ملعب الجنوب في قطر على بيرسيبوليس الإيراني بنتيجة 2-1.وافتتح الفريق الإيراني باب التسجيل عن طريق اللاعب مهدي عبدي في الدقيقة الـ45, فيما سجل هدفي أولسان اللاعب البرازيلي جونيور نيغراو في الدقائق 45, 55.// انتهى //19:02ت م0090