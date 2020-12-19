الرياض 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واساختتمت أمس بطولة "فورتنايت" المجتمعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن سلسلة world connected 2020، التي أطلقها الاتحاد العالمي للرياضات الالكترونية والتي استضافها الاتحاد السعودي الرياضات الالكترونية والذهنية، باختيار من الاتحاد العالمي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية كممثل رسمي بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وأقيمت البطولة خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر الجاري وشارك بها 2000 لاعب.وحصد اللاعبان السعوديان مشاري الزعاقي ويزن الزبيدي المركز الأول والثاني في البطولة.كما شكل اللاعبون السعوديون 5 من أصل 10 أفضل لاعبين في البطولة.وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز اللاعبان السعوديان على هذا الإنجاز الذي يضاف للرياضة السعودية, كما أشاد سموه بما قدموه هم وباقي اللاعبين من إنجازات مشرفة للرياضات الإلكترونية.// انتهى //19:11ت م0091