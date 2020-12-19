بغداد 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأعلن البنك المركزي العراقي اليوم تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي, بحيث أصبح الدولار الواحد يساوي ما بين 1470 - 1450 دينارا عراقيا.وقال البنك المركزي العراقي في بيان : بأن هذا التعديل تم في ضوء مداولات مكثفة أجراها خلال الأشهر الأخيرة مع رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية تناولت الوضع الاقتصادي في البلاد عموماً والأزمة المالية التي تمر بها بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية ، مبينا أن هذا الانخفاض في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر.وأضاف أن سعر الصرف أصبح 1450 دينارا لكل دولار يشترى من قبل وزارة المالية و1460 دينارا لكل دولار يباع للمصارف و1470 دينارا لكل دولار يباع للجمهور.من جانبه أكد وزيرالمالية علي عبد الأمير علاوي في تصريح صحفي ، أن قرار تعديل سعرالصرف يحظى بتأييد القوى السياسية، مشيرا في الوقت نفسه أن هذا القرار هو أحد القرارات الصعبة التي اضطرت الحكومة لاتخاذه كونه يعالج جانبا كبيرا من الأزمة ويجنب العراق الوقوع في الحالات المشابهة التي تعرضت لها دول أخرى، ويضمن حماية الاقتصاد العراقي .// انتهى //19:14ت م0093