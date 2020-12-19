الجزائر 04 جمادى الاولى 1442 هجري الموافق 19 ديسمبر 2020 م واستلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اطمأن من خلاله على حالته الصحية.وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان، أن الرئيس تبون عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لنظيره الفرنسي بعد إصابته بكورونا، كما اتفق الرئيسان على الاتصال مجددا مع بداية العام 2021، لاستعراض الملفات الثنائية، وبحث المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك .//انتهى//19:15ت م0095