عمّان 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 272797 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 239126 حالة شفاء بعد تسجيل 2576 حالة إضافية، كما سجلت 27 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3545 حالة.// انتهى //19:28ت م0097