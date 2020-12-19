عام / جامعة "كاوست" تحتفي بتخريج 244 طالباً من الدفعة الحادية عشرة
السبت 1442/5/4 هـ الموافق 2020/12/19 م واس
جدة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس
احتفلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم بتخريج 244 طالباً من الدفعة الحادية عشرة من خرّيجيها لمرحلة البكالوريوس والدكتوراه .
وشملت الأقسام التي ينتمي إليها هؤلاء الخريجون : قسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية ، والعلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية ، والعلوم والهندسة الفيزيائية .
وبدأ الحفل الافتراضي المعد بهذه المناسبة بكلمة لرئيس الجامعة الدكتور توني تشان هنأ خلالها الخريجين الذين جاؤوا من جميع أنحاء المملكة والعالم .
واستعرض رئيس الجامعة مسيرة التميز التي قطعتها الجامعة ، متجاوزة التحديات ومحتضنة النجاحات لتحقيق التميز البحثي وترسيخ دعائمه ، وعقد الجامعة العديد من المناقشات في مجالات الطاقة والبيئة والصحة والرقمنة من خلال مجموعات وفرق عمل متعددة ضمن هذه المجموعة .
ونوه الدكتور تشان بإطلاق الجامعة لمبادرات رئيسية تركز على أعضاء هيئة التدريس والطلبة والمتعاونين ، في مجالات البحث والترجمة ، من أجل اقتصاد الكربون الدائري ، وتغير المناخ الإقليمي ، ومستقبل الصحة ، والأمن السيبراني ، والذكاء الاصطناعي .
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19:28ت م
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