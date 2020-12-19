الرياض 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واستُعلن غداً الأحد مرحلة جديدة من الإثارة بإعلان أسماء الفائزين في منافسات الفردي فئة "دق" للوني "الحمر والشقح"، في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.وقد خُصصت ستة أيام لمنافسات "الفردي"مقسمة بالتساوي، ثلاثة أيام لفئة "دق" وثلاثة أيام لفئة "جل".ويشهد لونا "الحمر والشقح" في النسخة الحالية صراعاً كبيراً من أجل الفوز، إذ يبرز في "دق الحمر" عبدالمحسن الراجحي كأقوى المتأهلين بنصف المقاعد، ما يجعله المرشح الأقوى للمحافظة على لقبه الذي أحرزه في النسخة الماضية، بعد أن حقق المركزين الأول والثالث، وضمت قائمة المتأهلين, العيال الدوسري وعبدالرحمن الشمري وعبدالله العتيبي وعبدالله الجعيدي إلى جانب الكويتي عبدالله التويجري.وتتواصل الإثارة في ذات اليوم من خلال لون "الشقح" الذي يشهد هذه السنة دخول إبراهيم المهيدب المتطلع لخطف اللقب من خلال تأهل ثلاث فرديات، كما تشهد المنافسة أيضاً تأهل بطل النسخة الماضية بندر السعدي، وصاحب المركز الثاني هادي الدوسري الذي تأهل بفرديتين، وموسى الموسى صاحب المركزين الثالث والرابع، كما تضم قائمة المتأهلين عبدالرحمن القحطاني وعبدالله الدوسري.// انتهى //20:08ت م0100