أديس أبابا 4 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن دول القارة الأفريقية سجلت 19347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 496 حالة وفاة.وأضاف المركز الأفريقي في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول أفريقيا بلغ مليونين و 469 ألفًا و 101 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 58 ألفًا و 313 حالة.// انتهى //20:24ت م0102