أحد المسارحة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واساختتمت اليوم فعاليات مهرجان "سنابل الخير" الثالث ، التي نفذها مركز النشاط الاجتماعي بالجعدية التابع لمحافظة أحد المسارحة بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان وعدد من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.وأوضح رئيس المركز يحيى داؤود محزري أن المهرجان هدف إلى التعريف بـ"موسم الخضير" الذي يعد مرحلة من المراحل التي تمر بها ثمرة الذرة الرفيعة قبل عملية نضجها بالكامل, والحفاظ عليها كموروث شعبي بالمنطقة, وإحياء هذه التظاهرة الموسمية والتعريف بهذا المنتج الزراعي المهم.وأشار إلى دور المهرجان في تسليط الضوء على أهمية الإنتاج الزراعي بالمنطقة والإمكانات الزراعية المتوافرة بها وخدمة المحافظة والمنطقة بوجه عام اقتصادياً, وسياحياً، وتجارياً, وإبراز ما يتوافر بها من فرص استثمارية واعدة في شتى المجالات.واشتمل المهرجان على عدد من الفعاليات الفنية والتراثية ومعرض للأطباق الشعبية المنتجة من الخضير، إضافة إلى فعاليات رياضية لفريق مشاة جازان وفريق "رايدرز جازان" للدراجات الهوائية .يذكر أن مزارع وحقول الذرة الرفيعة البيضاء والحمراء في جازان تشهد هذه الأيام إقبالًا متزايدًا من قبل الأهالي لانتقاء بعض سنابل الذرة، وحصدها قبل اكتمال نضجها من مزارعهم أو شرائها من أصحاب مزارع الذرة، فيما يعرف بمحصول الخضير إحدى أبرز الوجبات في المنطقة، التي يحرص الأهالي على تناولها مع مواسم حصاد حبوب الذرة، في ظاهرة تتكرر أربع مرات في العام.// انتهى //20:55ت م0103