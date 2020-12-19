ثقافي / فنون المدينة المنورة تختتم برنامج الورش المهنية لرواد الأعمال
السبت 1442/5/4 هـ الموافق 2020/12/19 م واس
المدينة المنورة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس
اختتمت جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة اليوم فعاليات برنامج الورش المهنية وذلك ضمن أنشطتها التي تقدمها لرواد الأعمال ودعم لشباب وشابات المنطقة .
وتضمن البرنامج الذي امتد شهرًا كاملًا على ورشة أعمال يدوية وتدريبية وورشة لإدارة المشاريع الحرفية.
وفي الختام كُرِّمَ المشاركون في البرنامج .
// انتهى //
21:13ت م
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