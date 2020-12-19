المدينة المنورة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واساختتمت جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة اليوم فعاليات برنامج الورش المهنية وذلك ضمن أنشطتها التي تقدمها لرواد الأعمال ودعم لشباب وشابات المنطقة .وتضمن البرنامج الذي امتد شهرًا كاملًا على ورشة أعمال يدوية وتدريبية وورشة لإدارة المشاريع الحرفية.وفي الختام كُرِّمَ المشاركون في البرنامج .// انتهى //21:13ت م0106