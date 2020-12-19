ظهران الجنوب 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسنفذت جمعية البر الخيرية بسراة عبيدة بمنطقة عسير خلال الـ 90 يوماً الماضية ، 10 برامج متنوعة، استفاد منها أكثر من 2000 مستفيد.وشملت البرامج المتنوعة ،توزيع 18وحدة سكنية و 2000 وجبة غذائة ، و 200 سلة غذائية ، وكفالة 155 يتيما ، و 194 كسوة شتوية وتوزيع 5 أجهزة غسيل كلى، ودعم مالي لأكثر من 194أسرة وتوزيع 2500 كرتون من التمور ، و 194 جهاز كمبيوتر للتعليم عن بعد،وتوزيع 255 كرت سقيا .// انتهى //21:13ت م0107