سياسي / العاهل الأردني يلتقي رئيس الوزراء العراقي
السبت 1442/5/4 هـ الموافق 2020/12/19 م واس
عمّان 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس
التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يزور الأردن حاليا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن الجهود المشتركة لمواجهة وباء فيروس كورونا النستجد وتداعياته الإنسانية والاقتصادية، والتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك،بما يحقق مصالح البلدين.
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21:14ت م
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