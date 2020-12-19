عمّان 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يزور الأردن حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن الجهود المشتركة لمواجهة وباء فيروس كورونا النستجد وتداعياته الإنسانية والاقتصادية، والتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك،بما يحقق مصالح البلدين.// انتهى//21:14ت م0108