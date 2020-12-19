البكيرية 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسانطلقت فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية بتعليم البكيرية "مجامع اللغة العربية ضرورة أم ترف"، الذي ينظمه قسم النشاط الطلابي (بنين-بنات) "عن بعد" عبر مجموعة من البرامج والفعاليات وعبر منصات التواصل الاجتماعي .ونوه مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح بأنَّ اللغة العربية شرَّفها الله تعالى أن جعلها لغةَ القرآن الكريمِ و لسانَ نبيِهِ صلى الله عليه وسلم، معرباً عن شكره لقسم النشاط الطلابي "بنين -بنات" وقسم الإشراف التربوي وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات المفعلين لهذه المناسبة.وتضمنت فعاليات اليوم العالمي للغة العربية مجموعة من الأنشطة والفعاليات الطلابية ودروس اللغة العربية في مادة "لغتي" من خلال منصة مدرستي،بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي والمسابقات التي نفذها قسم النشاط الطلابي "بنين-بنات" والمشاركات التفاعلية من الأقسام والمدارس والطلاب والطالبات وأولياء الأمور.// انتهى //21:21ت م0111