عمّان 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسفاز فريق الجزيرة على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القويسمة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدوري الأردني لكرة القدم.بهذه النتيجة، ورفع الجزيرة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 11 نقطة في المركز الاخير.وفي المباراة الثانية، تعادل فريقا الفيصلي والصريح بهدف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الحسن الدولي، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع العقبة رصيده الى 19 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //21:55ت م0117